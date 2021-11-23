Богослов підробив медичну ліцензію
Наприкінці минулого – на початку цього року чоловік подав заяву з підробленою ліцензією про медичну практику, а потім працював у двох центрах вакцинації у Баварії. Він також був залучений до мобільних бригад вакцинації в будинках для догляду та для людей похилого віку.
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Що загрожує чоловіку
Тепер прокуратура звинувачує його у завданні небезпечних тілесних ушкоджень, підробці документів та шахрайстві.
Поки що немає жодних ознак ускладнень зі здоров'ям у людей, які були вакциновані завдяки його діяльності.
Попри це, обвинувачення, пов'язані з тілесними ушкодженнями, проти нього застосовуються, оскільки він "не має необхідної кваліфікації лікаря, а необхідна згода вакцинованого була отримана обманом".
Які мотиви богослова
У прокуратурі зазначають, що чоловік не розповідає про мотиви свого вчинку. Він лише визнав підробку ліцензії на медичну практику.
Якщо чоловіка визнають винним, йому може загрожувати ув'язнення.