Богослов підробив медичну ліцензію

Наприкінці минулого – на початку цього року чоловік подав заяву з підробленою ліцензією про медичну практику, а потім працював у двох центрах вакцинації у Баварії. Він також був залучений до мобільних бригад вакцинації в будинках для догляду та для людей похилого віку.

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Що загрожує чоловіку

Тепер прокуратура звинувачує його у завданні небезпечних тілесних ушкоджень, підробці документів та шахрайстві.

Поки що немає жодних ознак ускладнень зі здоров'ям у людей, які були вакциновані завдяки його діяльності.

Попри це, обвинувачення, пов'язані з тілесними ушкодженнями, проти нього застосовуються, оскільки він "не має необхідної кваліфікації лікаря, а необхідна згода вакцинованого була отримана обманом".

Які мотиви богослова

У прокуратурі зазначають, що чоловік не розповідає про мотиви свого вчинку. Він лише визнав підробку ліцензії на медичну практику.

Якщо чоловіка визнають винним, йому може загрожувати ув'язнення.