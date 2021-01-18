У Болгарії народилася дитина з антитілами до коронавірусної інфекції. Мама малюка хворіла на COVID-19.

Дитину народила 29-річна мешканка міста Пазарджик. Жінка під час вагітності була госпіталізована з високою температурою і кашлем, повідомляє Болгарське національне радіо.

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Так, під час вагітності у жінки виявили COVID-19. Через хворобу лікарі вирішили зробити майбутній мамі кесарів розтин, оскільки коронавірус викликав зміни в плаценті і сповільнив розвиток плоду.

Операцію було проведено успішно. Дитина народилася вагою 2,75 кілограма і зростом 46 сантиметрів.

Дитині зробили тест на антиген, який показав наявність антитіл до коронавірусної інфекції. Малюк виявилася здоровим. Зовсім скоро їх з мамою планують виписати з лікарні.

Що відомо про антитіла до COVID-19 у новонароджених

У жовтні журнал Emerging Infectious Diseases опублікував дослідження, у якому взяли участь 11 жінок з Уханя, які перехворіли коронавірус.

Тоді у всіх дітей виявили антитіла IgG. Це менші антитіла, які можуть передаватися через плаценту до плоду. Що цікаво, ще у 5 немовлят були антитіла IgM, які виробляються безпосередньо на інфекцію і не переносяться через плаценту до плоду.

Подібне дослідження раніше опублікували також представники Сінгапурської мережі досліджень акушерства і гінекології.

За словами дослідників, кількість антитіл була вищою у тих немовлят, чиї матері були інфіковані ближче до моменту пологів. Однак наразі невідомо, який рівень захисту немовлят можуть забезпечити ці антитіла.