Нирки "дядечкам" від "племінників" з України

Міністерство охорони здоров'я Болгарії повідомило, що операції проводили за фальшивою документацією. У міністерстві зазначили, що "мають всі підстави вважати, що вони не були родичами, як того вимагає закон".

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Видання пише, що за такою схемою провели операцію одному із високопоставлених чиновників – чоловіку пересадили печінку, при цьому він опинився на початку списку очікування органів.

За останні два роки у державній лікарні було проведено 14 трансплантацій нирок від живих донорів. У документах йдеться, що всі донори нирок — бідні "племінники" з України та Молдови, а реципієнти – багаті "дядечки" з таких країн, як: Ізраїль, Японія, та Оман",

– заявив міністр охорони здоров'я Стойко Кацаров.

Фальсифікація документів не є чимось новим

Чиновник також розповів, що заможні "дядечки", які отримали органи, використовували фальшиві дані.

Про порушення процедури проведення трансплантацій у Болгарії говорять уже давно. Втім, уряд вперше підтвердив подібні випадки.

У МОЗ країни побоюються, що це викриття спровокує "потужну міжнародну відповідь".