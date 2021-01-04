В Болгарії теж зафіксували побічні реакції від вакцини Pfizer
В Болгарії зафіксували чотири випадки побічних ефектів від початку вакцинації проти коронавірусу. Щеплення відбувається препаратом Pfizer/BioNTech.
Директор Агентства з лікарських засобів Болгарії Богдан Кирилов заявив, що побічні ефекти були легкими та помірними, люди вже відновилися, пише BNR News.
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Він також додав, що двоє вакцинованих відчували біль, ще один скаржився на запаморочення, у четвертого трішки підвищилася температура.
Вакцинації від коронавірусу стартувала в Болгарії 27 грудня. До понеділка вже зчепились майже п'ять тисяч людей. Спочатку в країні вакцинують медиків та працівників сфери охорони здоров'я.
Що відомо про вакцину Pfizer/BioNTech
- BioNTech і Pfizer першими заявили про ефективність вакцини BNT162b2. Спершу вона становила 90%, потім показник змогли підвищити до 95%. В дослідженнях взяли участь понад 40 тисяч людей.
- Вакцина компанії BioNTech і Pfizer має суттєвий недолік – складні умови для зберігання, їй потрібна особливо наднизька температура. Тому її досить складно доставити до віддалених місцевостей та бідних країн.
- Вартість однієї дози близько 20 доларів.
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