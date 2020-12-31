Уряд Болівії прийняв рішення замовити 5,2 мільйони доз сумнівної російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

Угоду представники Росії і Болівії підписали у середу, 30 грудня. Про це повідомив президент Болівії Луїс Арсе, пише видання Mint.

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Згідно з умовами угоди, вакцину латиноамериканській країні надасть Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ).

У січні до Болівії надійте 6 тисяч доз препарату проти коронавірусу. Спершу у країні будуть щепити людей з групи ризику. До кінця березня має прийти 1,7 мільйона доз, а решта вакцини – упродовж квітня-травня.

Вакцинація буде безкоштовною і добровільною. У Болівії також планують вакцинувати в рамках ініціативи COVAX до 20% громадян упродовж першого кварталу 2021 року.

Що відомо про вакцину "Супутник V"

Ефективності російської вакцини не визнали світові країні.

60% росіян також не готові ризикувати та вакцинуватися "Супутником V".

Вже відомо про сильні побічні ефекти від російської вакцини.