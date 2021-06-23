Жаби не винні: чому виникають бородавки та як їх побороти

Бородавки – це нарости на шкірі, які з'являються практично у кожної людини протягом життя. Як правило, бородавки проходять самостійно, але на це потрібен час – місяці та навіть роки.
Чому виникають бородавки
Бородавки викликає вірус папіломи людини (ВПЛ), який потрапляє в організм, коли ви торкаєтеся до поверхонь з вірусом, наприклад, підлоги в загальному душі або особистих речей іншої людини (рушники, шкарпеток, взуття). Якщо доторкнутися до бородавки, теж можна заразитися.
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ВПЛ – це назва групи вірусів. Ті, що викликають бородавки, рідко призводять до серйозних наслідків. Але є й інші віруси з групи ВПЛ, які передаються статевим шляхом і призводять до раку шийки матки, горла, анусу та прямої кишки.
Діагностика бородавок
Лікар впізнає бородавку за зовнішнім виглядом. Іноді проводять різні процедури, щоб поставити точний діагноз, але зазвичай в них нема потреби. Обстеження може включати:
- біопсію – лікар видалить невелику частину наросту і відправить її в лабораторію для аналізу, щоб переконатися, що це саме бородавка, а не інші ураження шкіри;
- лікар може зрізати верхній шар бородавки, щоб подивитися, чи немає в ній маленьких чорних крапок (кровоносних судин) – це одна з ознак бородавки.
Як лікувати бородавки
Бородавки не завжди потрібно лікувати, тому що вони часто проходять самі протягом двох років. Але багато людей все-таки починають лікування, особливо якщо бородавки з'явилися на відкритому місці, через це людина може соромитися. Деякі бородавки болять і сверблять. Інший аргумент на користь лікування – з часом їх може стати більше, а одну бородавку вилікувати простіше, ніж коли їх багато.
Самостійне лікування
Ви можете спробувати знищити бородавку самостійно, використовуючи саліцилову кислоту. Вона продається в рідкому вигляді і в формі пластирів. Але обов'язково дотримуйтесь інструкції на упаковці – як правило, бородавку потрібно спочатку розмочити в теплій воді, потім висушити й тільки потім наносити саліцилову кислоту.
Саліцилову кислоту не можна використовувати при нейропатії – це захворювання, при якому пошкоджені нерви й німіє шкіра. Тому є ризик, що людина пошкодить шкіру саліциловою кислотою і не помітить цього.
Лікування в лікаря
Якщо протягом трьох місяців щоденного лікування бородавка не проходить, зверніться до лікаря. Лікар запропонує один з цих методів лікування:
- кріотерапію – бородавку заморожують рідким азотом. Зазвичай процедуру не призначають дітям, тому що вона болюча. Після видалення бородавок можуть на все життя залишитися сліди на тілі. Якщо ви турбуєтеся про те, як виглядає ваша шкіра, обговоріть процедуру з лікарем;
- кюретаж – це вишкрібання бородавки за допомогою спеціального леза. Процедуру проводять кілька разів на тиждень. Іноді пацієнт може робити це самостійно;
- кантаридин – це препарат, який руйнує бородавку. Після його використання можуть з'явитися пухирі, біль і набряк, які проходять протягом 5 – 10 днів;
- різні креми та розчини кислот;
- імунотерапію – приймання медикаментів, які активують імунну систему організму для боротьби з вірусом. Зазвичай імунотерапію призначають, коли на тілі багато бородавок або інші методи не допомагають;
- лазеротерапія – випалювання кровоносних судин навколо бородавки. У цього методу недостатньо доказів ефективності й після нього на тілі можуть залишитися шрами.