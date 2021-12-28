Патології при народженні

Приблизно 10 – 15% дітей погано ростуть в утробі матері. Це може позначитися на низці патологій.

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Такі малюки часто мають низьку вагу при народженні, частіше хворіють і навіть помирають у дитинстві. А у дорослому віці вони схильні до високого ризику розвитку діабету та проблем із серцем.

Вчені спробували дізнатись причину

Вчені з Кембриджського університету провели дослідження на ГМО-мишах, щоб дізнатися більше про цю патологію. Річ у тім, що генами гризунів можна маніпулювати, щоб імітувати різні умови розвитку. Це дозволяє детально вивчити всілякі механізми, що відбуваються в плоді та плаценті.

Довідка. Фізіологія та біологія мишей мають багато спільного з фізіологією та біологією людини, що дозволяє вченим моделювати вагітність у людей.

Дослідники дізнались подробиці про спосіб, який плід використовує для зв'язку з плацентою, щоб стимулювати правильне розширення кровоносних судин. А отже, – і надходження до нього поживних речовин.

Як це працює? Плід посилає сигнал, відомий як IGF2. Він досягає плаценти через пуповину. Рівень IGF2 у пуповині підвищувався між 29-м тижнем вагітності та днем ​​народження.

Занадто велика кількість IGF2 пов'язана з прискореним зростанням плода, надто мала – з повільним.

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Боротьба за гени

Про те, що IGF2 пов'язаний зі зростанням плода, вчені знали давно. Однак англійські фахівці показали: IGF2 діє і як класичний гормон – виробляється плодом, надходить у пуповину та плаценту.

Крім того, висновки вчених свідчать про "боротьбу" в утробі матері. Мовиться про батьківські та материнські гени, які "конфліктують" між собою.

Ген батька управляє потребами плода у великих кровоносних судинах, а інший тип гена матері в плаценті намагається контролювати те, скільки їжі вона забезпечує. Відбувається свого роду перетягування каната, "битва" статей на рівні геному.