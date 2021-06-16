Звідки візьмуть кошти
Додаткові кошти будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду.
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Загалом в України є домовленості на постачання більш ніж 40 мільйонів доз вже цього року. Частина з них вже оплачена, а по іншій частині вносяться аванси.
Денис Шмигаль
“Додаткові 1,4 мільярда гривень будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах. 15 червня почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Ті, хто ним скористаються, будуть чітко розуміти, що ці кошти пішли на боротьбу з пандемією”.
Нагадаємо, раніше уряд вирішив виділити з ковідного фонду 800 мільйонів гривень та передати Міністерству внутрішніх справ.
Ситуація з COVID-19 в Україні
- За весь час пандемії в країні захворіло – 2 226 037 людини. Станом на 16 червня одужали – 2 140 978 людей. Жертвами коронавірусу в країні стали 51 847 людей.
- Наразі ситуація дещо стабілізувалась – впродовж минулої доби виявили 1 045 хворих на коронавірус.
- Вся Україна 9 червня перейшла до зеленої зони карантину.
- Сьогодні, 16 червня, Денис Шмигаль також повідомив, що карантин в Україні планують продовжити до 31 серпня. Більше про це читайте тут.