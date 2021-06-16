На боротьбу з COVID-19 хочуть виділити 1,4 мільярда гривень від розмитнення євроблях

Уряд запропонує Верховній Раді виділити додаткові 1,4 мільярда гривень на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин. Відповідний законопроєкт уже схвалили, щоб уникнути надалі проблем із фінансуванням.

Звідки візьмуть кошти

Додаткові кошти будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду.

До теми Ще одна загроза з РФ: в Україну може потрапити новий, дуже небезпечний штам коронавірусу

Загалом в України є домовленості на постачання більш ніж 40 мільйонів доз вже цього року. Частина з них вже оплачена, а по іншій частині вносяться аванси.

Денис Шмигаль “Додаткові 1,4 мільярда гривень будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах. 15 червня почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Ті, хто ним скористаються, будуть чітко розуміти, що ці кошти пішли на боротьбу з пандемією”.

Нагадаємо, раніше уряд вирішив виділити з ковідного фонду 800 мільйонів гривень та передати Міністерству внутрішніх справ.

Ситуація з COVID-19 в Україні