Чому виникає ботулізм

Це захворювання викликає бактерія, яка належать до клостридій (Clostridium botullini). Вона переважно живе в кишечнику багатьох тварин і ґрунті, куди вона потрапляє з фекаліями і де може виживати довгі роки. І звідти збудник потрапляти на харчі.

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Без доступу повітря (у консервованих чи щільних — таких як ковбаса — продуктах) клостридії ботулізму починають виробляти ботулотоксин – один із найсильніших відомих отрут. Він у 375 000 разів сильніший за отруту гримучої змії. У 95% випадків причиною ботулізму є консервовані гриби домашнього приготування та в'ялена риба.

Симптоми ботулізму

Захворювання прогресує дуже швидко – протягом 2 – 24 годин. Перші симптоми: діарея (без домішок крові), блювання, незначне підвищення температури, біль у животі.

Першими специфічними проявами ботулізму є порушення гостроти зору (туман в очах, погане розпізнавання прилеглих предметів), двоїння. Це тому, що м'язи очей першими після кишечника реагують на ботулотоксин. Далі з'являються проблеми з мовою, сухість у роті, порушення ковтання, зміни голосу. Температура залишається нормальною нормальна або трохи підвищується, людина залишається в свідомості.

При перших таких симптомах потрібно негайно викликати медиків, оскільки хворому потрібна госпіталізація. Без лікування у хворого прогресує м'язова слабкість і настає смерть через параліч дихальної системи.

Діагностика ботулізму

Ботулізм діагностує інфекціоніст за симптомами та підтверджує за результатами бактеріологічного аналізу їжі, після якої виникли симптоми.

Лікування ботулізму

Лікувати ботулізм можуть лише лікарі в інфекційній лікарні. Спочатку з кишечника пацієнта видаляють залишки отруєної ботулотоксином їжі та промивають шлунок. Також хворому терміново вводять протиботулінічну сироватку, яка нейтралізує токсин. Тривалість госпіталізації при ботулізмі – близько трьох тижнів. Імунітет після хвороби не з'являється, тому нею можна інфікуватись кілька разів.

Профілактика ботулізму

Профілактика ботулізму полягає у ретельній термічній обробці харчів, суворому дотриманні санітарних норм приготування, зберігання та вживання їжі. Для запобігання росту бактерій та вироблення токсину використовуються також низькі температури зберігання у поєднанні з певними рівнями вмісту солі та/або кислотності.