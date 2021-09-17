Про це в ефірі 24 каналу розповіла лікарка-інфекціоністка Чернівецької ОКЛ Ольга Кобевко. За її словами, усіх пацієнтів опитують та питають про те, чому вони невакциновані – варіантів чимало.

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"Є люди, які говорять, що просто боялися вмерти, тому не кололи собі вакцину", – наголосила Кобевко.

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Ті пацієнти, які боялися померти, у стаціонарі бачать складних пацієнтів та щоденні реанімаційні заходи, летальні випадки. Тож їх лікарі перепитують, що страшніше – спробувати вакцину, від якої у Чернівецькій області ніхто не помер, чи спостерігати, як задихаються люди.

Існують й інші причини, чому пацієнти не робили щеплень. Зокрема відомо про такі:

медики не прийшли й не вакцинували їх примусово;

вакцинація – це лише заробляння грошей;

заборона церкви, особливо Московського патріархату.

"Багатьох людей навіть у стаціонарі з цим станом не можна переконати, що потрібна була вакцинація", – зазначила Кобевко.

Втім є й такі, що привозять у лікарню родичів, бачать усі жахи й одразу йдуть вакцинуватися самі та запрошують усіх рідних, які ще здорові. У тих, хто не має щеплення, хвороба розвивається дуже стрімко.

У нас поки що немає вакцинованих пацієнтів у важкому стані. Це показник, що вакцина дійсно діє, оберігає людей від важкого перебігу хвороби та розвитку ускладнень. Ольга Кобевко Лікарка-інфекціоністка Чернівецької ОКЛ

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