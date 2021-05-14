"Божевільні крапельниці": поширені помилки лікування коронавірусу в Україні

Лікарка-інфекціоністка та медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова вказала на популярні види лікування, які можна призначати не всім пацієнтам з коронавірусом. Тим часом в Україні при лікуванні COVID-19 медики часто призначають хворим препарати, які здатні завдати їм ще більшої шкоди.

В першу чергу Катерина Булавінова звернула увагу на те, що пацієнтам з COVID-19 часто призначають антибіотики. Хоч вони не лише не допомагають проти цієї хвороби, а й можуть погіршити стан пацієнта.

До теми Хто першим почав заливати фейки про COVID-19 у вуха українців

Інші шкідливі види "лікування" коронавірусу в Україні:

гормони,

імуномодулятори,

псевдопротивірусні терапії,

крапельниці.

Булавінова зауважила, що гормони досить добре працюють проти коронавірусу. Але в Україні їх часто призначають раніше, ніж потрібно, що згубно впливає на організм.

Дуже багато застосовується засобів з недоведеною ефективністю, які, швидше за все, можуть бути й шкідливими для таких пацієнтів. Це імуномодулятори, псевдопротивірусні терапії, якісь божевільні крапельниці вдома,

– розповіла Булавінова.

Лікарка пояснила, що пацієнтів з ураженими легенями капати не можна взагалі, тому що "їх можна втопити, в буквальному сенсі".

Вона додала, що часто зустрічаються випадки, коли пацієнту потрібна киснева підтримка, але заходи не вживаються вчасно.

Попри зусилля українських медиків, в україні від коронавірусу помирають багато молодих пацієнтів. Тож експертка наголосила на тому, що дискутувати про лікування – важливо. І не лише з боку медичної системи, а й з боку інфікованих громадян, які лікуються вдома самостійно.