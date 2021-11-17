Брак дихання, запаморочення: при яких симптомах COVID-19 треба терміново викликати швидку

Деякі симптоми коронавірусу можуть свідчити про тяжкий перебіг хвороби. Лікарі розповіли, при яких із них необхідно терміново звертатися за медичною допомогою.

Зокрема, якщо у вас підвищена сатурація чи запаморочення. Про ці і не тільки симптоми розповіла біологиня Дарина Озерна.

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Типовими симптомами коронавірусу, за словами лікарів, є:

кашель;

лихоманка;

втрата нюху і смаку;

задишка;

тривожність.

Як наслідок, – запаморочення, втома, головний біль, м'язовий біль і біль у горлі.

Іншими симптомами також можуть бути:

сонливість;

відсутність апетиту;

біль або дискомфорт за грудиною.

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На важкий перебіг хвороби може вказувати ознака, якщо у вас не вистачає дихання навіть в стані спокою.

Біологиня радить, як перевірити важкість стану. Просто помовте: "Я не можу завершити це речення". Якщо таки не можете – терміново викликайте швидку. Інші симптоми важкого перебігу:

сатурація 92 і менше;

запаморочення;

забули, коли востаннє ходили у туалет;

шкіра холодна і волога, липка від поту;

губи сині;

важко піднятися з ліжка;

сильна тривожність і занепокоєнням

кашель кров'ю протягом години;

стало значно гірше дихати.

"Пам'ятайте, що краще не лежати на спині. Краще на боці, на животі з подушкою під животом-грудною кліткою (положення пронації)", – зазначила біологиня.

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Вона також радить пити більше води, ніж зазвичай. Температуру можна знижувати парацетамолом чи ібупрофеном.

Парацетамолу можна щонайбільше 4 грами упродовж доби і за 4 – 6 разів (тобто 500 – 1000 мг за раз). Про поріг температури для збивання: медичні настанови радять орієнтуватися на біль і гарячку. Припиняйте пити жарознижуючі, щойно температура нормалізується.

Провітрюйте кімнату, і стежте за температурою – там не має бути спекотно. При відчутному браку кисню – госпіталізація і кисень.

"Поясніть хворим, що неспокій, відчуття приреченості і тривоги при ковіді – це неприємно і страшно, але очікувано. Це мине. Коли тривожність нестерпна, лікар може призначити транквілізатори", – додала Озерна.

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Не пийте антибіотики "про всяк випадок". Це лише сповільнить одужання. Також не зловживайте вітамінами.

Вакцинуйтеся, якщо досі цього не зробили. Якщо хворіли, і минуло понад 3 місяці, гайда вакцинуватися,

– підсумувала медикиня.

Текст допису Дарини Озерної:

...Знайте симптоми важкого перебігу, і коли побачите таке в себе чи в інших – викликайте 103: Бракує дихання навіть в стані спокою. Промовте “Я не можу завершити це речення”. Якщо таки не можете, то 103.

Сатурація 92 і менше

Запаморочення

Забули, коли пісяли

Шкіра холодна і волога, липка від поту

Губи сині

Важко піднятися з ліжка

Сильна тривожність і неспокій

Кашель кров’ю

Протягом години стало значно гірше дихати.

Пам’ятайте, що краще не лежати на спині. На боці, на животі з подушкою під животом-грудною кліткою (положення пронації). Пам’ятайте, що є групи ризику щодо розвитку пневмонії – ті, хто не можу кашляти, в кого ослаблена імунна система (після трансплантації), стареча кволість. (В цьому дописі я перефразую медичні настанови. Оці поради щодо “пам’ятайте”, “знайте”, “усвідомте” це про те, що дива може не статися і слід розуміти ризики та вірогідні сценарії розвитку хвороби)

Пийте більше, ніж зазвичай, чи нагадуйте хворим пити теплу рідину. Втрати рідини при хворобі більші. Припиняйте пити жаропонижуючі, щойно температура нормалізується

Менеджіть інші, нековідні причини нестачі дихання, якщо вони. Це може бути хронічне обструктивне захворювання легенів, астма, чи набряк легенів, чи непрохідність (емболізм) легеневих вен. Останні два стани самотужки не розрулити. І разі ХОЗЛ чи астми люди переважно в курсі свого діагнозу, та мають ліки. Провітрюйте кімнату, і стежте за температурою. При відчутному браку кисню (дивіться вище) – госпіталізація і кисень.

Поясніть хворим, що неспокій, відчуття приреченості і тривоги при ковіді – це неприємно і страшно, але очікувано. Це мине. Коли тривожність нестерпна, лікар може призначити транквілізатори. Так буде легше всім.

Не пийте антибіотики про всяк випадок, і хай хтось розумний і міцний поговорить з лікарем, який призначає антибіотики "про всяк випадок". Пригадайте пункт 6 про групи ризику, та пункт 4 про важкий перебіг. Якщо ані одне, ані друге – не ваш випадок, антибіотики, скоріше за все, не потрібні.

Майте на увазі, що вірусам антибіотики до одного місця, і що сплюндрована антибіотиками мікробіоти кишківника та геніталій не пришвидшить одужання від ковіду. Сповільнить...

...Розумійте, що додаткові кінські дози вітамінів чи мінералів не поставлять на ноги людину, що до ковіду не мала їх дефіциту. Вакцинуйтеся, якщо досі цього не зробили. Якщо хворіли, і минуло понад 3 місяці, гайда вакцинуватися. Розумію, що це нікого не переконає, але буде дивним це не написати.