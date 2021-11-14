Новини про коронавірус в Україні 14 листопада

Добова статистика

За минулу добу, 13 листопада, в Україні виявили 14 490 нових хворих на коронавірус. З них до лікарень потрапили майже 5 тисяч людей.

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З-поміж усіх хворих – 1 069 дітей та 135 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 881 людину – серед них є підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19. На жаль, померли ще 403 пацієнти. Водночас одужало 11 146 осіб.

Яка ситуація по регіонах за добу

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 630), Харківській (1 050), Запорізькій (1 029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

Кількість захворювань за добу:

місто Київ – 447 випадків;

Вінницька область – 525 випадків;

Волинська область – 293 випадки;

Дніпропетровська область – 1630 випадків;

Донецька область – 793 випадки;

Житомирська область – 542 випадки;

Закарпатська область – 313 випадків;

Запорізька область – 1029 випадків;

Івано-Франківська область – 511 випадків;

Київська область – 533 випадки;

Кіровоградська область – 139 випадків;

Луганська область – 83 випадки;

Львівська область – 535 випадків;

Миколаївська область – 724 випадки;

Одеська область – 979 випадків;

Полтавська область – 709 випадків;

Рівненська область – 377 випадків;

Сумська область – 619 випадків;

Тернопільська область – 393 випадки;

Харківська область – 1050 випадків;

Херсонська область – 259 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 371 випадок;

Чернівецька область – 205 випадків;

Чернігівська область – 785 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Станом на 13 листопада в Україні загалом виявили 3 217 639 інфікованих COVID-19. З них 2 631 240 вже одужали. Втім померли, на жаль, 76 705 хворих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 225 531 ПЛР-тестування.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

За попередню добу 145 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовані – 79 484 людини.

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Щеплення проводили:

790 мобільні бригади з імунізації;

2 921 пункт щеплення;

459 центри вакцинації населення.

Разом з тим, 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, як вкотре наголосили у МОЗ.

Скільки загалом зробили щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 187 561 людину, з них:

отримали одну дозу – 12 187 559 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 20 853 504 щеплення (і першою, і другою дозами).

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Якими препаратами щеплювали українців:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 931 456,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 125 231,

AstraZeneca – 1 512 621,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 110 386.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Ще одній області загрожує червона зона карантину

Джерело: МОЗ

Станом на 14 листопада регіональна карта карантину в Україні не змінилася у порівнянні з попереднім днем. Однак ситуація з коронавірусом погіршується у одній з областей. Так, Вінницька область вже перебуває на межі переходу в червону зону. Наразі регіон досі помаранчевий.

У Києві та ще 8 областях перевантажені ліжка з киснем

Джерело: МОЗ

У Києві та ще 8 областях зафіксували високу завантаженість ліжок із киснем. Це пов'язано зі зростанням випадків зараження COVID-19. Як свідчить статистика, найчастіше нестачу ліжок з киснем фіксують в областях, які входять у помаранчеву та червону зону епідемічної небезпеки.



Послаблення карантину для вакцинованих / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У Раді посилюють карантинні обмеження

Джерело: Михайло Радуцький у фейсбуці

На тлі погіршення епідемічної ситуації у Верховній Раді посилили карантинні обмеження. Нові правила входу до адмінбудівлі набувають чинності з 15 листопада. У всіх народних депутатів перевірятимуть сертифікат про вакцинацію у застосунку "Дія". Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Зверніть увагу! Михайло Радуцький поінформував, що серед нардепів є ще такі, хто відмовляється вакцинуватися. Для роботи у Раді їм доведеться кожного разу здавати тест.

Новини про коронавірус у світі 14 листопада

Поширення вірусу у світі

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 253 мільйони хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя щонайменше 5 097 686 людей.

До країн із найбільшою кількістю випадків зараження COVID-19 входять США, Велика Британія, Росія, Туреччина, Німеччина та Україна.

Меркель закликала німців вакцинуватися

Джерело: Tagesschau

Ангела Меркель, яка до грудня ще точно обійматиме посаду канцлерки Німеччини, закликала німців якомога швидше вакцинуватися проти COVID-19. Вона переконана, що важка ситуація з хворобою протримається ще щонайменше кілька тижнів. Причім у деяких регіонах країни лікарні вже переповнені пацієнтами з коронавірусом. Тож зараз навіть тим, хто не щеплювався принципово, варто переглянути свою точку зору.

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В Італії відбулися багатотисячні мітинги

Джерело: DW

Одразу у кількох великих містах Італії 13 листопада люди влаштували протест проти коронавірусних обмежень та запровадження обов'язкових "зелених паспортів". Деякі демонстранти виступали проти обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Мітинг проти COVID-обмежень у Мілані / Фото Getty Images

В Австралії тисячі людей протестують проти карантинних обмежень

Джерело: Sky News

На вулицях Австралії цими вихідними – неспокійно. У Мельбурні вкотре відбулись масові протести проти "зелених паспортів". Також мітингувальники виступають проти обов'язкової вакцинації. За останні тижні протести в місті проти обмежень стали звичайним явищем.

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Дослідження та розробки

У Китаї показали першу у світі інгаляційну вакцину від COVID-19

Джерело: CGTN

Наразі кожну вакцину проти COVID-19, якe офіційно дозволили, вводять через укол у надпліччя. Однак вчені досліджують інший спосіб доставки препаратів – через ніс і рот.

Принцип дії. Зазначається, що інгаляційну вакцину вдихають через рот. Після того, як препарат потрапляє до легенів, він починає стимулювати імунітет слизової оболонки органу. Цього неможливо досягти під час внутрішньом'язового введення ін'єкцій.

Як відрізнити грип від коронавірусу

Джерело: МОЗ

Вчені вже довели, що коронавірус значно небезпечніший за грип. У порівнянні із грипом, COVID-19 може викликати більш серйозні наслідки для здоров'я. Окрім того, людина, інфікована коронавірусом, може мати довший безсимптомний період і може бути заразною для інших також довше.