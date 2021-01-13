У Великій Британії ускладнюється ситуація з коронавірусом. Там ввели вже третій загальнонаціональний локдаун. Ліжок для важкохворих також не вистачає.

Днями в країні зафіксували рекордну кількість нових хворих – понад 68 тисяч. І при цьому рекордну кількість смертей – 1325 за добу. Більше про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Рекорд смертності від COVID-19 за добу у світі: скільки життів забрала недуга

Дефіцит ліжок

В Англії вже не вистачає лікарняних ліжок для важкохворих пацієнтів. Щоб звільнити місця, тисячі хворих достроково виписують з медзакладів та відправляють додому чи до готелів.

У МОЗ побоюються, що новий штам коронавірусу, який збільшив рівень захворюваності в Лондоні та східній Англії, може призвести до критичного ситуації у медичній системі країни.

За 17 років практики у відділі інтенсивної терапії я ще ніколи такого не бачила. Відчуття, немов ми перебуваємо на війні, у зоні бойових дій,

– розповіла медсестра відділу інтенсивної терапії Хіджа Сідібай.

Вакцинація триває

Тож у Великій Британії намагаються якнайшвидше вакцинувати населення. Десятки спеціалізованих центрів відкрили по всій країні. Першу дозу вакцини встигли отримати майже 2 з половиною мільйони людей.

За останній тиждень, в середньому, вдавалося робити понад 100 тисяч щеплень на добу, однак для досягнення планів уряду, необхідно збільшити показники до 300 тисяч. Утім і за такими темпами Велика Британія перша у світі за кількістю вакцинованого населення.

"Ми вважаємо, що це цілком реально та збираємося кинути на це абсолютно усі зусилля. Повністю вакцинувати перші вразливі групи вдасться вже до середини лютого", – запевнив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.



Британія перша у світі за кількістю вакцинованого населення / Скриншот з відео

Контроль поліції

А поки більшість британців не отримали імунітету до коронавірусу, поліцейські пильнують за дотриманням карантинних норм. Найчастіше місцеві жителі порушують масковий режим у супермаркетах, за що отримують штраф щонайменше у 200 фунтів стерлінгів.



Поліція контролює дотримання карантинних обмежень / Фото Getty Images

Карантин в Британії: коротко