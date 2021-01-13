Брак ліжок та вакцинація: в Британії ускладнюється ситуація з COVID-19
У Великій Британії ускладнюється ситуація з коронавірусом. Там ввели вже третій загальнонаціональний локдаун. Ліжок для важкохворих також не вистачає.
Днями в країні зафіксували рекордну кількість нових хворих – понад 68 тисяч. І при цьому рекордну кількість смертей – 1325 за добу. Більше про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Дефіцит ліжок
В Англії вже не вистачає лікарняних ліжок для важкохворих пацієнтів. Щоб звільнити місця, тисячі хворих достроково виписують з медзакладів та відправляють додому чи до готелів.
У МОЗ побоюються, що новий штам коронавірусу, який збільшив рівень захворюваності в Лондоні та східній Англії, може призвести до критичного ситуації у медичній системі країни.
За 17 років практики у відділі інтенсивної терапії я ще ніколи такого не бачила. Відчуття, немов ми перебуваємо на війні, у зоні бойових дій,
– розповіла медсестра відділу інтенсивної терапії Хіджа Сідібай.
Вакцинація триває
Тож у Великій Британії намагаються якнайшвидше вакцинувати населення. Десятки спеціалізованих центрів відкрили по всій країні. Першу дозу вакцини встигли отримати майже 2 з половиною мільйони людей.
За останній тиждень, в середньому, вдавалося робити понад 100 тисяч щеплень на добу, однак для досягнення планів уряду, необхідно збільшити показники до 300 тисяч. Утім і за такими темпами Велика Британія перша у світі за кількістю вакцинованого населення.
"Ми вважаємо, що це цілком реально та збираємося кинути на це абсолютно усі зусилля. Повністю вакцинувати перші вразливі групи вдасться вже до середини лютого", – запевнив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Британія перша у світі за кількістю вакцинованого населення / Скриншот з відео
Контроль поліції
А поки більшість британців не отримали імунітету до коронавірусу, поліцейські пильнують за дотриманням карантинних норм. Найчастіше місцеві жителі порушують масковий режим у супермаркетах, за що отримують штраф щонайменше у 200 фунтів стерлінгів.
Поліція контролює дотримання карантинних обмежень / Фото Getty Images
Карантин в Британії: коротко
- Наразі в країні закриті непродовольчі магазини, бари та ресторани. Школи та коледжі перейшли на дистанційне навчання. У
- Міністерстві охорони здоров'я Великої Британії заявили, що карантинні обмеження триватимуть доти, поки існує високий ризик колапсу медичної системи.
- Більше про те, що заборонено у державі, – читайте тут.
Джерело: 24 канал
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