Дослідження показало, що низька якість сну вдвічі підвищує ризик сексуальної дисфункції у жінок. Ось чому так важливо приділяти увагу нічному відпочинку.

Брак сну руйнує жіноче лібідо

Якщо жінки погано сплять вночі, це може призвести до незадовільного сексуального життя, особливо в середньому і літньому віці. Дослідження показало, що ті жінки, які погано спали, у два рази частіше скаржилися на відсутність сексуального інтересу або задоволення, в порівнянні зі своїми ровесницями, які висипалися.

Також на тему: Чому літній вік – не привід для відмови від сексу та як його покращити

При цьому якість сну вимірювалася спеціальним Петербурзьким індексом, що дозволяє отримувати відповіді на питання про здатність засипання і сон, використання снодійних, денну сонливість і багато інших найважливіших аспектах сну.

Чому сон впливає на якість сексу

Також дослідження показало, що якісний сон збільшує сексуальну активність. Вибираючи між сном і сексом жінки в стані втоми, звичайно, будуть вибирати саме сон, як вважають автори дослідження.

А ось у виспаних жінок інтерес до сексу буде високим. Результати дослідження можуть спонукати деяких лікарів розпитувати пацієнток про якість сну і сексуальне функціонування.

Медики взагалі часто не приділяють уваги сексу в житті жінок у віці 50+ удають, що його і не існує. Але опитування показують, що понад 80% жінок цієї вікової групи практикують сексуальне життя або хотіли б займатися сексом регулярно.