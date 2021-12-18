Браслети, які нібито захищають від впливу 5G, виявились радіоактивними

Намиста та аксесуари, які люди купували задля "захисту" від впливу мобільних мереж 5G, виявилися радіоактивними.

Голландський орган з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ANVS) попередив про 10 таких аксесуарів, які, випромінюють небезпечне іонізуюче випромінювання. Там закликають людей не використовувати продукти, які можуть завдати шкоди.

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Немає доказів, що 5G шкідливі для здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що мобільні мережі 5G безпечні та принципово не відрізняються від існуючих сигналів 3G та 4G.

У мобільних мережах використовуються неіонізуючі радіохвилі, які не ушкоджують ДНК.

Водночас є люди, які вірять у фейки й вважають вежі 5G шкідливими.Тож, вирішили купити "захист" проти випромінювання у вигляді аксесуарів.

Замість "захисту" – опромінення

Натомість отримали радіоактивні товари. Серед небезпечних аксесуарів були маска для сну "Energy Armor", браслет та намисто.

Браслет для дітей Magnetix Wellness також випромінює радіацію.

Не носіть це більше, акуратно приберіть і дочекайтеся інструкцій щодо повернення,

– йдеться у заяві ANVS.



Серед небезпечних товарів були й дитячі аксесуари / Фото RIVM

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