Про те, що люди з біполярним розладом схильні до підвищеного ризику онкозахворювань, відомо давно. Вчені з'ясували, чи ця схильність поширюється на інших членів сім'ї.

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Нове дослідження біполярного розладу

Вони виділили 25,3 тисячі людей, у яких з 1996 по 2010 роки діагностували біполярний розлад, і приблизно така ж кількість їхніх рідних братів і сестер без психічного захворювання. До контрольної групи включили понад 100 тисяч осіб без біполярного розладу з подібними демографічними характеристиками – стать, вік, рівень доходу, місце проживання.

Біполярний розлад підвищує ризик раку

У порівнянні з групою контролю учасники з біполярним розладом та їхніми братами та сестрами мали підвищений ризик розвитку будь-якого виду раку – у середньому співвідношення ризиків становило 1,22:1,17. Особливо вразливі люди з цим психічним захворюванням та їхні родичі до раку молочної залози: співвідношення ризиків 1,98 у пацієнтів та 1,73 у їхніх братів та сестер.

При цьому ризик меланоми був тільки у пацієнтів з біполярним розладом (2,70), а у їхніх братів та сестер він був низьким (0,62). Однак шанси захворіти на рак нирок був значно вищим у здорових братів та сестер (2,45), але не у людей з біполярним розладом (0,47). Іншим цікавим відкриттям було те, що підвищений ризик розвитку будь-якого виду раку у пацієнтів із психічним захворюванням та їхніх братів та сестер зберігається до 50 років, після чого знижується майже вдвічі.

Наші результати показують генетичний збіг у розвитку нервової системи та патогенезі злоякісних новоутворень. Ці дані можуть спонукати клініцистів уважно стежити за пацієнтами з біполярним розладом та їх здоровими братами та сестрами щодо ранньої діагностики раку,

– написали автори.

Раніше нове дослідження дало надію на лікування нейробластоми – раку, що вражає маленьких дітей, який розвивається у нервових клітинах, та остеосаркоми – раку кістки, який виникає переважно у підлітків та молодих людей.