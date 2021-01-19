Бразилія розпочала загальнонаціональну програму імунізації від COVID-19. Дози вакцини від Sinovac Biotech вже розподілені.

18 січня МОЗ Бразилії надало штатам країни дозвіл розпочати вакцинацію. Про це повідомляють Aljazeera та Folha de S.Paulo.

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Попри те, що деякі штати Бразилії почали робити щеплення трішки раніше, більшість штатів станом на понеділок ще не отримали вакцин. Це затримало початок імунізації людей похилого віку та медичних працівників.

Втім, у тих регіонах, куди вакцина надійшла, щеплення вже розпочалось.

Послухавши губернаторів, ми дійшли до висновку, що сьогодні ми роздамо вакцини штатам, і вони можуть негайно розпочати вакцинацію,

– заявив міністр охорони здоров'я Едуардо Пазуелло.

Цікаво, що саме китайська вакцина CoronaVac від компанії Sinovac потрапила у політичний конфлікт. Ультраправий президент Жаїром Болсонару неодноразово намагався дискредитувати препарат й відмовився робити щеплення особисто. Нині його критикують через відсутність імунізації в країні, де від початку пандемії померло вже понад 200 тисяч життів.

Багато країн, зокрема й сусідніх, вже розпочали вакцинацію. А Бразилія з населенням близько 213 мільйонів суттєво відстає.

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