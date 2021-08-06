Згідно з угодою, Москва повинна була поставити до Бразилії 37 мільйонів доз "Супутник V". Перші партії планували відправити ще у квітні, але жодна з них ще навіть не надійшла до Бразилії.
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Зрештою, угоди припинили через нові обмеження з боку Національного агентства з санітарного нагляду. Російський препарат не пройшов процедуру ліцензування.
Через те, що "Супутник V" не отримав ліцензії, препарат не дозволили використовувати в рамках Національного плану з імунізації.
До речі, Бразилія попередила про намір розірвати контракт з Росією на поставку вакцини ще раніше. Все через те, що у Москві не змогли надати необхідні дані про препарат.
"Супутник V": останні новини
- Через погіршення епідеміологічної ситуації у Росії влада змушує населення вакцинуватись. Але отримати щеплення "Супутником V" готові лише 35% росіян.
- Не краща ситуація у країнах, які закупили російський горе-препарат. Зокрема, Словаччина повернула назад до Росії понад половину партії, адже немає охочих нею вакцинуватися.
- Держсекретаря при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що Європейський Союз не має визнавати вакцини від коронавірусу, які зробили у Китаї та Росії.
- Нагадаємо, що препарат "Супутник V" не пройшов всіх етапів клінічних випробувань, а у ВООЗ його так і не схвалили.