Згідно з угодою, Москва повинна була поставити до Бразилії 37 мільйонів доз "Супутник V". Перші партії планували відправити ще у квітні, але жодна з них ще навіть не надійшла до Бразилії.

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Зрештою, угоди припинили через нові обмеження з боку Національного агентства з санітарного нагляду. Російський препарат не пройшов процедуру ліцензування.

Через те, що "Супутник V" не отримав ліцензії, препарат не дозволили використовувати в рамках Національного плану з імунізації.

До речі, Бразилія попередила про намір розірвати контракт з Росією на поставку вакцини ще раніше. Все через те, що у Москві не змогли надати необхідні дані про препарат.

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