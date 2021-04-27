Бразилія відмовилась від російської вакцини

Влада Бразилії відмовилася від імпорту російської вакцини "Супутник V" проти коронавірусу. Це сталось після того, як місцеві органи не змогли підтвердити її безпечність та ефективність.

Бразилія відмовилася від "Супутник V"

26 квітня регулятор контролю якості медпрепаратів, відомий як Anvisa, вказав на ризики застосування через відсутність інформації, що гарантує безпеку, якість та ефективність вакцини.

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Найбільшою проблемою, про яку повідомили в Anvisa, стала наявність аденовірусу у вакцині та побоювання, що він може відтворюватися. Регулятор назвав це "серйозним" дефектом. Рада директорів Anvisa, що складається з п'яти осіб, одноголосно проголосував проти російської вакцини.

Влада Бразилії підписала контракт на постачання 10 мільйонів доз "Супутник V".

Що відомо про російську вакцину "Супутник V"

Джерело: The Lancet