Низка країн світу відмовилася купувати російську так звану вакцину проти коронавірусу "Спутник V. 16 січня Бразилія також не затвердила використання сумнівного препарату.

Національне агентство з санітарного нагляду Бразилії Anvisa відхилило запит щодо використання "Спутник V" в країні. Про це повідомляє UrduPoint.

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Із запитом на екстрене використання препарату у державне відомство звернулася бразильська фармацевтична компанія Uniao Quimicaна та Російський фонд прямих інвестицій.

Вакцину не схвалили, бо вона "не відповідає мінімальним запропонованим критеріям". Мовилося про 10 мільйонів доз препарату. Вони повинні були б стати доступними для застосування у першому кварталі 2021 року.

Запит був повернутий компанії,

– заявила Anvisa.

Зауважимо, Uniao Quimica розпочала виробництво російської вакцини "Спутник V" у Бразилії на початку січня.

Що відомо про російську вакцину