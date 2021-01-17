Бразилія відмовилася від російської вакцини проти COVID-19
Низка країн світу відмовилася купувати російську так звану вакцину проти коронавірусу "Спутник V. 16 січня Бразилія також не затвердила використання сумнівного препарату.
Національне агентство з санітарного нагляду Бразилії Anvisa відхилило запит щодо використання "Спутник V" в країні. Про це повідомляє UrduPoint.
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Із запитом на екстрене використання препарату у державне відомство звернулася бразильська фармацевтична компанія Uniao Quimicaна та Російський фонд прямих інвестицій.
Вакцину не схвалили, бо вона "не відповідає мінімальним запропонованим критеріям". Мовилося про 10 мільйонів доз препарату. Вони повинні були б стати доступними для застосування у першому кварталі 2021 року.
Запит був повернутий компанії,
– заявила Anvisa.
Зауважимо, Uniao Quimica розпочала виробництво російської вакцини "Спутник V" у Бразилії на початку січня.
Що відомо про російську вакцину
- "Спутник V" зареєстрували першим у світі, як вакцину проти COVID-19. Однак препарат досі не пройшов третього етапу клінічних випробувань.
- Росія на це не зважає і активно вакциновуює людей.
- Втім, вже зафіксували випадки інфікування коронавірусом навіть після російського щеплення.
- До речі, ВООЗ теж не підтвердила, що вакцину можна використовувати.
- Україна не планує закуповувати російський препарат, бо він немає міжнародної сертифікації.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що виступає проти використання вакцини навіть якщо вона виявиться дієвою.
- Раніше від вакцини відмовилася також Туреччина, а Угорщина закупила її для досліджень.
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