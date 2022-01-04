Відомо про чотири випадки, серед пацієнтів із подвійним зараженням є двоє однорічних немовлят.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Детально про випадки подвійного захворювання

У Ріо-де-Жанейро позитивні результати тестів на грип і коронавірус одночасно отримав 16-річний підліток.

В столиці штату Сеара Форталезі подвійне інфікування підтвердили у двох однорічних немовлят, яких уже виписали з лікарні.

А також у чоловіка 52 років, який не потребував госпіталізації.

Штам коронавірусу, яким інфікувалися пацієнти невідомий. Однак у них усіх підтвердили штам грипу H3N2.

В Бразилії зросла захворюваність на грип

Наразі в Бразилії, окрім пандемії COVID-19, фіксують хвилю грипу. Бразильський інфекціоніст Леонардо Вайсманн зауважив, що наразі складно оцінити серйозність подвійного зараження.

Що відомо про Флурону

Перший у світі випадок Флурони нещодавно зареєстрували в Ізраїлі.

Згодом про випадки подвійного зараження грипом і коронавірусом також проінформували в іспанському регіоні Каталонія.

Іспанські експерти зауважили, що вказані хворі не мають більш серйозного перебігу захворювання, аніж пацієнти, інфіковані лише COVID-19.