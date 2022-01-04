У Бразилії чотири випадки одночасного інфікування коронавірусом і грипом
Джерело:Clarin
У Бразилії зафіксували перші на території Америки випадки захворювання на Флурону – одночасне інфікування вірусом грипу та SARS-CoV-2.
Відомо про чотири випадки, серед пацієнтів із подвійним зараженням є двоє однорічних немовлят.
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Детально про випадки подвійного захворювання
У Ріо-де-Жанейро позитивні результати тестів на грип і коронавірус одночасно отримав 16-річний підліток, в столиці штату Сеара Форталезі подвійне інфікування підтвердили у двох однорічних немовлят, яких уже виписали з лікарні, а також у чоловіка 52 років, який не потребував госпіталізації.
Штам коронавірусу, яким інфікувалися пацієнти невідомий. Однак у них усіх підтвердили штам грипу H3N2.
В Бразилії зросла захворюваність на грип
Наразі в Бразилії, окрім пандемії COVID-19, фіксують хвилю грипу. Бразильський інфекціоніст Леонардо Вайсманн зауважив, що наразі складно оцінити серйозність подвійного зараження.
Що відомо про Флурону
- Перший у світі випадок Флурони нещодавно зареєстрували в Ізраїлі.
- Згодом про випадки подвійного зараження грипом і коронавірусом також проінформували в іспанському регіоні Каталонія.
- Іспанські експерти зауважили, що вказані хворі не мають більш серйозного перебігу захворювання, аніж пацієнти, інфіковані лише COVID-19.