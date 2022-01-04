У Бразилії чотири випадки одночасного інфікування коронавірусом і грипом

4 січня 2022 , 10:57
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Джерело:

Clarin

У Бразилії зафіксували перші на території Америки випадки захворювання на Флурону – одночасне інфікування вірусом грипу та SARS-CoV-2.

Відомо про чотири випадки, серед пацієнтів із подвійним зараженням є двоє однорічних немовлят.

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Детально про випадки подвійного захворювання

У Ріо-де-Жанейро позитивні результати тестів на грип і коронавірус одночасно отримав 16-річний підліток, в столиці штату Сеара Форталезі подвійне інфікування підтвердили у двох однорічних немовлят, яких уже виписали з лікарні, а також у чоловіка 52 років, який не потребував госпіталізації.

Штам коронавірусу, яким інфікувалися пацієнти невідомий. Однак у них усіх підтвердили штам грипу H3N2.

В Бразилії зросла захворюваність на грип

Наразі в Бразилії, окрім пандемії COVID-19, фіксують хвилю грипу. Бразильський інфекціоніст Леонардо Вайсманн зауважив, що наразі складно оцінити серйозність подвійного зараження.

Що відомо про Флурону

Чи можна одночасно захворіти на грип і коронавірус

Людина і справді може одночасно хворіти на грип та COVID-19. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами. Воно залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій й ризиків кожного окремого пацієнта. 
Автор: Анастасія Лукашевська