В Бразилії фіксують більше смертей від коронавірусу серед немовлят

У Бразилії занепокоєні тим, що для немовлят і маленьких дітей інфікування коронавірусною інфекцією часто стає смертельним.

Так, у МОЗ Бразилії повідомили, що з початку пандемії в країні померли 832 дитини у віці до 5 років.

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У США, до прикладу, населення і кількість померлих від коронавірусу більша, однак смертність у дітей – менша. За цей період у США померли 139 дітей.

The New York Times пише, що офіційна кількість дитячих смертей, ймовірно, значно занижена через відсутність достатньої кількості тестів багато випадків не фіксуються.

Видання пише, що такої кількості померлих дітей від коронавірусу, як в Бразилії, не спостерігається більше ніде в світі.

Зазначається, що немає ніяких відомостей, які б підтвердили, що той чи інший варіант COVID-19 більш смертельний для дітей. Однак деякі експерти говорять, що бразильський штам коронавірусу викликає велику смертність серед вагітних жінок, адже має важчий перебіг.

Також досить часто дітям просто не роблять тести, а допомагають лише під час госпіталізації.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу