У Бразилії лютує штам коронавірусу, який вбив рекордну кількість молоді
Ситуація з коронавірусом в Бразилії стала катастрофічною: ця країна займає друге місце у світі за кількістю заражень і смертей після США. Нове дослідження підкреслює всю серйозність становища: схоже, так званий "бразильський" штам SARS-Cov-2 небезпечний не тільки для груп ризику.
Джерело:medRxiv
У новому дослідженні вчені проаналізували дані про смертність в Парані – найбільшому штаті на півдні Бразилії. З вересня минулого року по березень 2021 року тут зареєстрували понад 553,5 тисячі смертей, пов'язаних з COVID-19. У всіх вікових групах частка померлих пацієнтів або залишалася незмінною, або знижувалася в період з вересня по січень.
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Бразильський штам вбиває молодих
Однак в лютому показники смертності суттєво зросли в порівнянні з даними на січень майже для всіх груп старше 20 років.
- Вони стали в три рази вище серед пацієнтів у віці від 20 до 29 років
- Подвоїлися для хворих 30-39, 40-49 і 50-59 років.
Ці попередні результати передбачають істотне збільшення показників летальності серед дорослих людей молодого та середнього віку після виявлення нового штаму SARS-CoV-2, що циркулює в Бразилії, і це має викликати тривогу у сфері охорони здоров'я,
– зазначили науковці.
Що відомо про бразильський штам коронавірусу
Джерело: Virological
- Раніше вчені з'ясували, що штам коронавірусу P.1, вперше виявлений в Бразилії в кінці минулого року, здатний "обманювати" імунітет, вироблений у пацієнтів, які вже перехворіли.
- Зі 100 пацієнтів, які перенесли COVID-19 під час першої хвилі, повторного зараження мутантним штамом схильні від 25 до 61 людини.
- Автори дослідження також відзначили, що штам P.1 в 1,4-2,2 раза більше заразний, ніж інші варіанти коронавірусу.
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