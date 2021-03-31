У Бразилії лютує штам коронавірусу, який вбив рекордну кількість молоді

Ситуація з коронавірусом в Бразилії стала катастрофічною: ця країна займає друге місце у світі за кількістю заражень і смертей після США. Нове дослідження підкреслює всю серйозність становища: схоже, так званий "бразильський" штам SARS-Cov-2 небезпечний не тільки для груп ризику.

У новому дослідженні вчені проаналізували дані про смертність в Парані – найбільшому штаті на півдні Бразилії. З вересня минулого року по березень 2021 року тут зареєстрували понад 553,5 тисячі смертей, пов'язаних з COVID-19. У всіх вікових групах частка померлих пацієнтів або залишалася незмінною, або знижувалася в період з вересня по січень.

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Бразильський штам вбиває молодих

Однак в лютому показники смертності суттєво зросли в порівнянні з даними на січень майже для всіх груп старше 20 років.

Вони стали в три рази вище серед пацієнтів у віці від 20 до 29 років

Подвоїлися для хворих 30-39, 40-49 і 50-59 років.

Ці попередні результати передбачають істотне збільшення показників летальності серед дорослих людей молодого та середнього віку після виявлення нового штаму SARS-CoV-2, що циркулює в Бразилії, і це має викликати тривогу у сфері охорони здоров'я,

– зазначили науковці.

Що відомо про бразильський штам коронавірусу

Джерело: Virological