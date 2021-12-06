Медсестра переплутала вакцини

Інцидент стався 1 грудня, йдеться про двох дітей – двох і чотирьох місяців. Їх мали щепити п'ятикомпонентною вакциною проти дифтерії, кашлюку, правця, гепатиту С та гемофільної інфекції типу b. Натомість немовлятам помилково ввели вакцину від коронавірусу.

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Що відомо про стан дітей

Незабаром після ін'єкції у немовлят з'явилася низка важких симптомів, малюків негайно госпіталізували: у двомісячної дівчинки піднялася температура і почалася блювота, а у чотиримісячного хлопчика опухли ніжки.

Зараз діти перебувають під наглядом медиків.

Однією з постраждалих є двомісячна Ліз Вікторія. Матір дівчинки Ана Клавдія Мугнос Рієлло розповіла, що через кілька годин після щеплення у дитини піднялася висока температура та почалося блювання.

Наступного дня жінка звернулася до відділення невідкладної допомоги, де їй сказали, що це природна реакція на вакцину. Однак пізніше Рієлло запросили на зустріч із лікарем, медсестрами та персоналом UBS Nova Sorocaba, під час якої її проінформували про помилку.

Маленька Ліз Вікторія перебуває під наглядом лікарів вже 7 днів, її стан задовільний. Кожні 48 годин дівчинці роблять УЗД голови та електрокардіограму.

Всі роблять помилки, але така помилка є неприпустимою. Я не хочу заподіяти шкоду медсестрі, але хочу, щоб це було попередженням для інших медичних працівників та матерів,

– зауважили мама дівчинки.

Увага! Медсестра, яка переплутала препарати, відсторонена від виконання своїх обов'язків. Розслідування триває.

Інший постраждалий – чотиримісячний Мігель. Відомо, що щеплення хлопчику робила та ж медсестра.

За словами матері хлопчика Кетіллін, після вакцинації у хлопчика опухли обидві ноги. Дитина не могла рухатися і плакала. Також у Мігеля був жар, блювання.

Наступного дня із жінкою зв'язався міністр охорони здоров'я країни Вініцій Родрігес, який розповів про помилку, після цього Мігеля госпіталізували.

Матір також розповіла, що після прибуття до лікарні у хлопчика було утруднене дихання. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків і почувається задовільно.

Важливо! Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендує вакцину від компанії Pfizer проти COVID-19 дітям віком від 5 років (раніше дітей вакцинували від 12 років).

Вакцинація дітей проти COVID-19 у світі: останні новини

Регулятори США, ЄС та Великої Британії схвалили вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років.

Згодом США дозволили вакцинацію дітей від 5 років.

Куба стала першою країною у світі, де вакцинували дітей у віці від 2 років від COVID-19.

У Словаччині вакцинація тепер доступна для всіх школярів віком від 5 років, а у Камбоджі та Чилі – від 6. У Китаї та Аргентині щеплюють вже у віці від 3 років.