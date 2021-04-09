Рекордну кількість смертей від коронавірусу зафіксували у Бразилії. За добу 8 квітня померли 4 тисячі 249 осіб.

Наразі це є рекордною кількістю померлих від коронавірусу у Бразилії за добу. Двома днями раніше – 6 квітня – кількість загиблих також перетинала межу у 4 тисячі – 4 195 людей.

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У березні Бразилія стала другою країною, в якій померли понад 300 тисяч осіб. Наразі на Бразилію припадає чверть усіх щоденних смертей від COVID-19 у світі. Це значно більше, ніж в будь-який інший окремо взятій країні. До прикладу, в Україні минулої доби померли 419 осіб – у 10 разів менше, ніж у Бразилії.

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З такою офіційною заявою минулого тижня виступила ВООЗ. Епідеміологиня ВООЗ Марія ван Керкхове заявила, що низка штатів Бразилії перебуває у критичному стані: медичні установи переповнені. Реанімації лікарень у багатьох регіонах забиті на 90%, а ліків не вистачає навіть у дорогих приватних клініках.

Ситуація з коронавірусом у Бразилії