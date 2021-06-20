У Бразилії від коронавірусу померли 500 тисяч хворих: люди через це вийшли на масові протести

У Бразилії громадяни провели масові протести проти президента Жаїра Болсонару. Причиною стала смертність від COVID-19 – нещодавно в країні зафіксували 500 тисяч летальних випадків.

Люди вийшли на вулиці у понад 20 містах по всій країні. Учасники акцій звинувачують главу держави в неефективності дій для запобігання пандемії.

Читайте також Президента Бразилії знову оштрафували за недотримання карантину

Демонстранти згадали Болсонару його висловлювання про користь гідроксихлорохіну під час боротьби з коронавірусом (ВООЗ зупинила випробування препарату) і вказують на низьке число вакцинованих.

У Бразилії 2 дози щеплення отримали лише 12% громадян. Населення країни – близько 213 мільйонів.

До слова, щодня в державі фіксують по 100 тисяч нових хворих і до двох тисяч смертей.

Протести проходять на тлі парламентського розслідування проти Болсонару, яке також пов'язане з неефективністю боротьби з COVID-19.

Варто зазначити, що протягом червня на акції виходили також прихильники президента. Вони підтримували його рішення про скасування обмежень, які вводили про розповсюдження COVID-19.

Противники карантину вважають, що продовження локдауну завдасть шкоди підприємствам.

У Бразилії люди вийшли на протести проти Болсонару / Фото AP

Ситуація з коронавірусом у Бразилії: коротко