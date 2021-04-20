Бразильський штам коронавірусу значно заразніший за інші штами

Міжнародна група дослідників виявила докази того, що варіант коронавірусу P.1, який вперше виявили у деяких частинах Бразилії, може бути заразнішим за попередні штами. Приблизно удвічі.

Початкові дослідження показали, що "бразильський" варіант коронавірусу виник наприкінці 2020 року і почав поширюватися в листопаді. І він досить швидко став домінантним.

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Варіант SARS-CoV-2 P.1 вперше помітили Манаусі, у столиці штату Амазонас в Бразилії. Вважається, що на початку поширення цього варіанту ним інфікувалось 70% жителів міста.

Згодом P.1 поширився всією країною, а потім покинув її межі. Нині його зафіксували у 37 країнах світу.

Що виявила міжнародна група дослідників

За допомогою аналізу молекулярних годин дослідники визначили, що у вірусу було 17 ідентифікованих мутацій.

Три мутації S-білка (N501Y, E484K і K417T) викликали особливе занепокоєння, тому що вони дозволяли вірусу міцніше зв'язуватися з клітинами людини. А в деяких випадках навіть допомагали йому уникнути антитіл.

Вчені також знайшли докази того, що новий варіант може ухилятися від імунної відповіді на попередні штами вірусу.

Потім вчені змоделювали вірус, аби виявити, як його здатності змінилися після мутації. Моделювання показало, що цей варіант в 1,7 – 2,4 раза більше трансмісивний за попередні штами вірусу.

Дослідники не змогли визначити, чи пов'язано це з тривалішим збереженням вірусу в організмі чи зі збільшенням вірусного навантаження. Також науковці поки не встановили, чи є новий варіант небезпечнішим чи смертельнішим за інші штами.

Але, згідно з підрахунками вчених, в інфікованих у Манаусі ймовірність померти від інфекції P.1 в 1,2 – 1,9 раза вища, ніж від попередніх штамів. Але поки що неможливо стверджувати, що це пов'язано це зі змінами у вірусі. Адже цілком можливо, що перенавантажена медична система міста просто не справляється з усіма пацієнтами.

Надалі науковці планують встановити, чи справді P.1 заразніший для людей з антитілами, які перехворіли або отримали щеплення.