Бразильський штам коронавірусу значно заразніший за інші штами

Джерело:Science
Міжнародна група дослідників виявила докази того, що варіант коронавірусу P.1, який вперше виявили у деяких частинах Бразилії, може бути заразнішим за попередні штами. Приблизно удвічі.
Початкові дослідження показали, що "бразильський" варіант коронавірусу виник наприкінці 2020 року і почав поширюватися в листопаді. І він досить швидко став домінантним.
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Варіант SARS-CoV-2 P.1 вперше помітили Манаусі, у столиці штату Амазонас в Бразилії. Вважається, що на початку поширення цього варіанту ним інфікувалось 70% жителів міста.
Згодом P.1 поширився всією країною, а потім покинув її межі. Нині його зафіксували у 37 країнах світу.
Потім вчені змоделювали вірус, аби виявити, як його здатності змінилися після мутації. Моделювання показало, що цей варіант в 1,7 – 2,4 раза більше трансмісивний за попередні штами вірусу.
Дослідники не змогли визначити, чи пов'язано це з тривалішим збереженням вірусу в організмі чи зі збільшенням вірусного навантаження. Також науковці поки не встановили, чи є новий варіант небезпечнішим чи смертельнішим за інші штами.
Але, згідно з підрахунками вчених, в інфікованих у Манаусі ймовірність померти від інфекції P.1 в 1,2 – 1,9 раза вища, ніж від попередніх штамів. Але поки що неможливо стверджувати, що це пов'язано це зі змінами у вірусі. Адже цілком можливо, що перенавантажена медична система міста просто не справляється з усіма пацієнтами.
Надалі науковці планують встановити, чи справді P.1 заразніший для людей з антитілами, які перехворіли або отримали щеплення.