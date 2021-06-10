Британець вижив після 20-хвилинної зупинки серця: як йому це вдалося

У Британії чоловік вижив після того, як його серце зупинилося на 21 хвилину. Життя йому врятувала 22-річна донька, яка весь цей час виконувала дії оператора лондонської служби швидкої допомоги.

Бізнесмен Ніколас почав відчувати постійний біль в грудях ще більш ніж рік тому. Але подумав, що це просто наслідки застуди.

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Коли 22-річна Алайя прийшла до батька, чоловік знепритомнів. Дівчина одразу викликала швидку допомогу. А поки медики їхали, оператор говорив британці, що і як потрібно робити для надання першої допомоги.

Вона зробила батькові штучне дихання і чекала на бригаду. По приїзду медики ушпиталили чоловіка.

У закладі лікарі встановили, що причиною погіршення самопочуття стала закупорка коронарної артерії.

Коли я побачила, що мій батько знепритомнів, я знала, що з ним сталося щось серйозне. Я знала, що повинна діяти швидко, оскільки він не дихав,

– розповіла дівчина.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії повідомила, що Ніколас Сантіс виявився одним з 8,6% пацієнтів в країні, які пережили зупинку серця поза лікарнею.

Я залишив цей світ на 21 хвилину. Я розумію, що мені пощастило залишитися в живих. Я безмірно вдячний моїй дочці і кожному, хто був поруч і допоміг,

– розповів Ніколас.

Як лікували Ніколаса