Інфекцію виявили у 79-річного Алана Гослінга з Девону. Загалом він утримував 160 мускусних качок, 20 з яких жили у його будинку.

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Відомо, що спочатку качки жили в громадському місці поблизу будинку Алана Гослінга. Спершу він їх підгодовував, а потім забрав до себе додому.

Інфекція спалахнула напередодні Різдва: все, що відомо

За декілька днів до Різдва Гослінг помітив, що деякі качки захворіли. Згодом у нього самого підтвердили пташиний грип.

Наразі чоловік перебуває вдома на самоізоляції, науковці взяли у нього зразки для дослідження.

За даними Агентства охорони здоров'я Британії, усіх людей, які відвідували його дім, обстежили. Доказів поширення інфекції немає.

Усіх птахів довелося знищити

Влада утилізувала усіх птахів. Попри те, що чоловік почувається добре, він намагається змиритися з долею своїх птахів, яких він назвав своєю сім'єю".

Я був з ними понад 20 років, тому це величезна втрата. Вони були моєю сім'єю – вони були моїм життям. Вони сідали на мої капці, щоб зігріти їх перед тим, як я взував їх. Дім ніколи не був порожнім, і я ніколи не був один. Тепер це як морг,

– розповів чоловік.

26-річна невістка Гослінга Еллеша розповіла, що останні кілька тижнів були "пеклом для сім'ї". За її словами, свекор благав не вбивати його качок, тому що вони стали для нього немов найближчі друзі.

Пташиним грипом важко заразитися

Експерти стверджують, що ризик для здоров'я людей від пташиного грипу залишається дуже низьким. Інфікування людей H5N1 майже завжди відбуваються в результаті прямого, тривалого контакту із домашньою птицею. І жодних доказів тривалої передачі H5N1 від людини до людини ще ніколи не було.