Уряд Великої Британії не планує запроваджувати так званий паспорт вакцинації проти коронавіруної інфекції.

Як заявив британський міністр з питань вакцинації Надім Захаві, уряд Британії не розглядає можливість запровадження паспортів проходження вакцинації.

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"Ні, не розглядаємо", – коротко відповів Захаві на питання журналістів.

Він додав, що якщо інші країни вимагатимуть у громадян Британії докази того, що вони отримали щеплення від коронавірусу, британці зможуть звернутися до лікаря по відповідну довідку.

Однак лідер лейбористів у парламенті Ед Мілібенд вважає, що влада має розглянути можливість запровадження таких документів.

Планує і Данія ввести цифровий COVID-паспорт для ділових поїздок за кордон. Ідею стосовно електронних "ковід"-паспортів розглядає також Швеція.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу