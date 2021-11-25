Британія оприлюднила нові дані про вакцинацію вагітних проти СOVID-19

У Великій Британії опублікували нові дані про вакцинацію вагітних проти COVID-19. Імунізація не пов'язана з підвищеним ризиком ускладнень для жінок і немовлят.

У заяві Агентства з безпеки здоров'я Великої Британії (UKHSA) заявили, що наукові дані підтверджують, що щеплення проти коронавірусу безпечні для введення на будь-якій стадії вагітності.

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Що саме довели вчені

Під час дослідження вакцин вчені не виявили суттєвих відмінностей у показниках мертвонароджень, низької маси тіла при народженні та частки передчасних пологів серед групи вакцинованих жінок.

Дані показали, що у вакцинованих жінок коефіцієнт мертвонародження становив 3,35 на 1000, що трохи нижче, ніж показник 3,60 на 1000 у невакцинованих жінок.

Частка жінок, які народили передчасно, становила 6,51% серед вакцинованих людей – це трохи вище, ніж 5,99% серед невакцинованих жінок.

Кожна вагітна жінка, яка ще не була вакцинована, повинна почуватися впевнено, щоб піти і зробити щеплення, і це допоможе запобігти серйозним наслідкам зараження COVID-19 під час вагітності,

– сказала керівник відділу імунізації UKHSA Мері Рамзі.

Вагітні жінки мають вищі ризики ускладненого COVID-19

Вагітні із симптоматичним перебігом COVID-19 також мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

За даними органів охорони здоров'я Великобританії, кожен шостий важкий пацієнт з COVID-19 – це нещеплена вагітна жінка. Два нових дослідження показали, наскільки небезпечна інфекція для майбутньої матерів і її дитини.

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