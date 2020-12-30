У Великій Британії дозволили екстрене використання вакцини проти коронавірусу. Її розробив Оксфордський університет спільно з компанією AstraZeneca.

Використання препарату у Британії може розпочатися вже на початку 2021 року. Про це повідомляє видання CNBC.

До теми В Україні почав діяти прискорений доступ до вакцини від коронавірусу

Міністр уряду країни Майкл Гоув заявив, що затвердження вакцини "Оксфорд-AstraZeneca" може пришвидшити скасування жорстких карантинних обмежень в країні.

У першому кварталі 2021 року розробники планують поставити у країну мільйони доз вакцини. Це в межах угоди, яку напередодні уряд Великої Британії підписав з AstraZeneca. Загалом до країни має надійти 100 мільйонів доз препарату від цього виробника.

Вакцина "Оксфорд-AstraZeneca": що про неї відомо

Це двокомпонентна вакцина під назвою AZD1222. Вона створена на основі аденовірусу шимпанзе.

Препарат містить генетичний матеріал S-білка коронавірусу SARS-CoV-2. Оскільки аденовіруси позбавлені здатності до реплікації, вони несуть лише генетичний матеріал (антиген) в клітини організму людини.

Середня ефективність препарату становить 70,4%.

Під час досліджень було встановлено, що вакцина демонструє ефективність у 62% для людей, які отримали 2 повні дози. Натомість учасники, які отримали половинну дозу, виявилися більш захищеними – ефективність щеплення склала 90%.

14 грудня компанія AstraZeneca повідомила, що проведе клінічні дослідження разом з розробниками російської вакцини "Супутник-V". Все заради того, щоб перевірити ефективність комбінації обох вакцин.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу