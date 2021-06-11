У наступному році Британія зможе доставити понад 100 мільйонів надлишкових доз. Премʼєр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що завдяки успіху програми вакцинації країна тепер може поділитися вакцинами.

Читайте також Вакцинація в Україні: скільки людей отримало щеплення за добу

Перші 5 мільйонів доз передадуть до кінця вересня, а ще 25 мільйонів – до кінця року.

Приблизно 20% доз доставлять ​​по спеціальній угоді з країнами, які цього найбільше потребують, а решту передадуть через глобальну програму з розподілу вакцин COVAX.

Важливо. По всьому світу використали вже понад 2 мільярди вакцин проти коронавірусу. З цих доз 37% ввели у країнах з високим рівнем доходу.

До слова, це не перший внесок уряду Великобританії в глобальну вакцинацію. Країна вже пожертвувала понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів для COVAX.

Раніше Борис Джонсон закликав лідерів країн G7 вакцинувати весь світ до кінця 2022 року. Він зазначив, що така масштабна вакцинація проти COVID-19 стала б "найбільшим подвигом в історії медицини".

Дані взяті з The Guardian