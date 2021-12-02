Британія схвалила нові ліки від COVID: наскільки вони ефективні

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило застосування ще одних ліків проти коронавірусу Xevudy (сотровімаб).

Ефективність нових ліків

Цей препарат знижує ризик госпіталізацій та смерті внаслідок хвороби на 79% у дорослих із групи високого ризику. Це з'ясували під час клінічних випробувань.

До теми Популярний препарат проти COVID-19 виявився неефективним

Відповідно до результатів клінічних випробувань виявили, що препарат більш ефективний, якщо його приймати на ранніх стадіях інфекції. Тому регулятор рекомендує використовувати його якнайшвидше і протягом 5 днів з моменту появи симптомів.

Зазначають, що як і молнупіравір, його дозволили для застосування у людей з легким або середнім перебігом COVID-19, або принаймні з одним чинником ризику розвитку тяжкого захворювання, таким як:

ожиріння,

літній вік (люди, старші 60 років),

цукровий діабет,

хвороби серця.

Препарат схвалили для людей віком від 12 років та дорослих, які важать понад 40 кілограмів.

Що відомо про препарат

За інформацією відомства, сотровімаб розробили компанії GSK та Vir Biotechnology. Цей препарат проти COVID-19 є одним моноклональним антитілом, яке імітує природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями.

. Моноклональні антитіла – це тип білка, який прикріплюється до певної структури (званої антигеном) та знижує здатність вірусу проникати у клітини організму.

Принцип дії. Препарат діє шляхом зв'язування з білком шипом зовні вірусу COVID-19. Це натомість запобігає прикріпленню вірусу до клітин людини і проникненню в них, тому він не може реплікуватися в організмі.

Цей препарат вводять внутрішньовенно протягом 30 хвилин.

Нові ліки вже використовують для лікування коронавірусу у США, Канаді та Сингапурі. Також його схвалили регулятори Австралії та Японії.

Штам Омікрон та сотровімаб

Вчені також наголосили, що поки рано говорити про те, чи впливає штам Омікрон на ефективність сотровімабу. Наразі це питання з'ясовують.

Також зазначили, що цей препарат, як і будь-які інші, не заміняє вакцинацію.

Пояснюємо Чому не варто чекати на таблетки проти коронавірусу