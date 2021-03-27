Євросоюз і Велика Британія можуть укласти угоду щодо вакцин, – The Times
Європейський союз та Велика Британія готові укласти угоду про вакцини від коронавірусу. Договір можуть підписати на цих вихідних.
Джерело:The Times
Згідно з домовленостями, Євросоюз не перешкоджатиме експорту препаратів компаній Pfizer і BioNTech до країни.
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Зі свого боку британський уряд відмовиться від деяких довгострокових поставок вакцини AstraZeneca.
Ці ліки повинні були експортувати з Нідерландів.
Що цьому передувало: коротко
- У січні ЄС доручив митницям блокувати весь експорт вакцин проти COVID-19 до приблизно 100 країн світу.
- Ці держави мали отримати дозвіл на експорт від національних урядів Євросоюзу.
- Обмеження стосувалися і Великої Британії, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що експорт можуть зупинити через те, що деякі країни не діляться власними вакцинами.
- Британія є "напрямком №1" для експорту вироблених у ЄС вакцин
- За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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