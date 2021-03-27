Євросоюз і Велика Британія можуть укласти угоду щодо вакцин, – The Times

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Джерело:

The Times

Європейський союз та Велика Британія готові укласти угоду про вакцини від коронавірусу. Договір можуть підписати на цих вихідних.

Згідно з домовленостями, Євросоюз не перешкоджатиме експорту препаратів компаній Pfizer і BioNTech до країни.

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Зі свого боку британський уряд відмовиться від деяких довгострокових поставок вакцини AstraZeneca.

Ці ліки повинні були експортувати з Нідерландів.

Що цьому передувало: коротко

  • У січні ЄС доручив митницям блокувати весь експорт вакцин проти COVID-19 до приблизно 100 країн світу.
  • Ці держави мали отримати дозвіл на експорт від національних урядів Євросоюзу.
  • Обмеження стосувалися і Великої Британії, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що експорт можуть зупинити через те, що деякі країни не діляться власними вакцинами.
  • Британія є "напрямком №1" для експорту вироблених у ЄС вакцин
  • За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу