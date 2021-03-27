Євросоюз і Велика Британія можуть укласти угоду щодо вакцин, – The Times

Джерело:The Times
Європейський союз та Велика Британія готові укласти угоду про вакцини від коронавірусу. Договір можуть підписати на цих вихідних.
Згідно з домовленостями, Євросоюз не перешкоджатиме експорту препаратів компаній Pfizer і BioNTech до країни.
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Зі свого боку британський уряд відмовиться від деяких довгострокових поставок вакцини AstraZeneca.
Ці ліки повинні були експортувати з Нідерландів.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу