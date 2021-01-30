У Великій Британії затримали чоловіка, дії якого призвели до припинення роботи заводу з виробництва вакцини від COVID-19 та евакуації. Його підозрюють у відправленні підозрілого пакету на завод Oxford-AstraZeneca.

Джерело: BBC

Підозрюваного помістили під варту після суду – 30 січня.

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Звинувачення 53-річному Ентоні Коллінзу були пред'явлені після того, як він відправив підозрілий пакет на завод з виробництва вакцин в Рексхемі, що в Уельсі.

Працівники поліції зазначили, що Коллінз надіслав посилку поштою з наміром переконати у ймовірності її вибуху чи спалаху.

На завод викликали підрозділ зі знешкодження бомб. Проте, за інформацією полції, пристрій виявився фальшивим.

Зверніть увагу! Ентоні Коллінз повинен з'явитись у суді Мейдстона 26 лютого.

Що відомо про завод з виробництва вакцин