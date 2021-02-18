У Британії діти почали більше хворіти на коронавірус

У Великій Британії спостерігають активне поширення коронавірусної інфекції серед дітей від 5 до 12 років та молоді від 18 до 24 років.

Через активне поширення коронавірусу серед молоді експерти закликають з обережністю відкривати школи.

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Нове дослідження провели вчені Імперського коледжу Лондона. Також дослідники заявили, що коронавірус швидше мутує у людей з ослабленим імунітетом

Автори вважають, що відносно висока поширеність серед дітей молодшого віку може бути пов'язана з тим, що більша частина цієї вікової групи впродовж карантину відвідувала школу.

Що цікаво, згідно з проведеним в лютому опитуванням, майже чверть учнів початкових класів навчається очно.

Крім того, професор Пол Елліот з Імперського коледжу Лондона висловив думку, що інфікування коронавірусу може відбуватися за межами навчальних класів.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу