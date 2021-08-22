У Британії людей з позитивним тестом на COVID-19 протестують на антитіла: причина

У Великій Британії стартувала нова програма, згідно з якою, хворим на COVID-19 безкоштовно робитимуть тести на наявність антитіл до коронавірусу.

Деталі проведення експерименту

У програмі візьмуть участь 8 тисяч людей – учасники уже хворі на коронавірус, планово після здачі ПЛР-тесту у них будуть позитивні результати. Програма стартує уже в понеділок, 24 серпня.

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Що хочуть виявити вчені

Таким чином у Великій Британії хочуть отримати дані про захист антитіл у людей, які інфікувалися різними варіантами коронавірусу.

Тобто, зрозуміти, як формується імунітет до різних штамів коронавірусу.

Тож 8 тисяч мешканців Англії, Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії зможуть взяти участь в програмі британського Агентства з безпеки здоров'я (UKHSA), після проходження ПЛР-тесту.

Як проводитимуть експеримент

Якщо ПЛР тест виявиться позитивним на коронавірус, учаснику експерименту відправлять 2 тести на антитіла.

За допомогою тесту потрібно буде взяти аналіз крові з пальця і відправити його назад в лабораторію.

Що відомо про мутацію коронавірусу

Якщо у людини ПЛР-тести показав позитивний результат на коронавірус, то перший тест на антитіла вона повинна здати якомога швидше, а другий тест пройти через 28 днів.

Коронавірус SARS CoV-2 – це РНК-вірус, мутація яких є цілком природною. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, він починає створювати копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

Вчені побоюються, що мутації SARS-CoV-2 можуть значно сповільнити протидію з пандемією. Зокрема, вони вважають, що найближчим часом може з'явитись небезпечний штам, який не можна буде стримати вакцинацією.

ВООЗ стежить за мутацією коронавірусу, зокрема ведуть списки штамів, які викликають занепокоєння.

З останніх мутацій, найбільше занепокоєння викликають штам Дельта та Лямбда.

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