У Британії максимальне завантаження лікарень зі старту пандемії: деталі
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що наразі в країні найвищий рівень завантаженості лікарень зі старту пандемії. Влада сподівається, що ситуація дещо покращиться після вакцинації.
Тиск на медзаклади – найвищий, – Джонсон
Критично важливо у цей час захистити систему охорони здоров'я Британії. Про це Джонсон написав у твіттері.
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Наші лікарні під значно більшим тиском, ніж коли-небудь з початком пандемії, а рівень захворюваності зростає з тривожною швидкістю,
– написав глава уряду.
У Британії знову рекорд з нових випадків COVID-19
Зазначимо, що лише напередодні в країні за добу зареєстрували рекордну кількість випадків коронавірусу – більше ніж 68 тисяч. Померли 1 325 хворих. Епіцентр захворювання – у Лондоні. Через це у столиці Великої Британії ввели надзвичайний стан 8 січня. А з 4 січня в країні дії жорсткий локдаун.
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