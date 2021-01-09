Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що наразі в країні найвищий рівень завантаженості лікарень зі старту пандемії. Влада сподівається, що ситуація дещо покращиться після вакцинації.

Тиск на медзаклади – найвищий, – Джонсон

Критично важливо у цей час захистити систему охорони здоров'я Британії. Про це Джонсон написав у твіттері.

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Наші лікарні під значно більшим тиском, ніж коли-небудь з початком пандемії, а рівень захворюваності зростає з тривожною швидкістю,

– написав глава уряду.

Our hospitals are under more pressure than at any other time since the start of the pandemic, and infection rates continue to soar at an alarming rate.



The vaccine rollout has given us renewed hope, but it’s critical for now we stay at home, protect the NHS and save lives. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 9, 2021

У Британії знову рекорд з нових випадків COVID-19

Зазначимо, що лише напередодні в країні за добу зареєстрували рекордну кількість випадків коронавірусу – більше ніж 68 тисяч. Померли 1 325 хворих. Епіцентр захворювання – у Лондоні. Через це у столиці Великої Британії ввели надзвичайний стан 8 січня. А з 4 січня в країні дії жорсткий локдаун.

Важливо! Саме у Великій Британії повідомили про новий штам коронавірусу на початку грудня 2020 року. Мутований COVID-19 значно швидше поширюється, ніж його попередник.