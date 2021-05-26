Це сталося у Великій Британії в госпіталі. Померлому був 81 рік. Причини смерті, як кажуть медики, не пов'язані із коронавірусом (мовиться про інсульт).

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Вільям Шекспір – перший повністю вакцинований чоловік – помер у Великій Британії

Вільям Шекспір, мешканець Великої Британії, отримав повне щеплення двома дозами препаратом від Pfizer у грудні 2020 року, і став першим чоловіком у світі, якому це вдалося. Дещо раніше першою жінкою стала також британка Маргарет Кінан.

25 травня стало відомо, що Шекспір помер у клініці від наслідків інсульту. На момент смерті йому був 81 рік.



Подруга померлого Джейн Іннес зазначила, що "найкращим виявом шани Віллу буде зроблене щеплення". А дружина Вільяма Джой Шекспір розповіла, що чоловік дуже пишався, що став одним із перших у світі вакцинованим, і завжди закликав усіх робити щеплення.

Коротко про вакцинацію у Великій Британії

Джерело: BBC

Британія 8 грудня першою у світі розпочала робити щеплення проти коронавірусу препаратом Pfizer і BioNTech.

Першою людиною у світі, якій ввели офіційно затверджену вакцину, стала 90-річна британка Маргарет Кінан.

Нині ж в країні ввели першу дозу понад 38 мільйонам людей, а 23 мільйони вакциновані повністю. Населення Великої Британії – приблизно 67 мільйонів людей.

Загалом у світі станом на 26 травня 2021 року зробили понад 1,71 мільярда щеплень проти коронавірусу.

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