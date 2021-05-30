У Британії припустили лабораторне походження COVID-19

Розвідка Великої Британії повідомила про нові дані, щодо походження SARS-CoV-2. Коронавірусна хвороба може мати лабораторне походження. Втім, у звіті наголосили, що це ще потрібно перевіряти.

В розвідці Сполученого Королівства по-новому поглянули на дані вчених, після чого визнали, що версія про створення вірусу SARS-Cov-2 китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною.

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Раніше повідомлялось, що норвезький вірусолог Біргер Серенсен і професор лондонського Університету Святого Георгія Ангус Далгліш збираються оприлюднити доповнену версію своєї роботи, у якій вони вже понад рік стверджують, що вірус має штучне походження.

Нагадаємо, раніше подібну інформацію опублікували американські ЗМІ.

У розвідки США є нові дані щодо походження COVID-19

Джерело: The New York Times

Американська розвідка повідомила в Білий дім про те, що у них є нові дані щодо джерела епідемії коронавірусної інфекції. Розвідка буде використовувати "комп'ютерні потужності", щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.

Китай засуджує плани США щодо розслідування того, чи коронавірус походить з китайської лабораторії в Ухані.

Офіційно лабораторне походження коронавірусу не підтвердили

Джерело: ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я 30 березня оприлюднили результати розслідування щодо походження коронавірусу. SARS-CoV-2, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку.

4 можливих сценарії передачі коронавірусу людині:

За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.

При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".

Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.

Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною".

Однак, джерела коронавірусу так і не знайшли!