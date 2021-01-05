У Великій Британії щодня фіксують нові рекорди з кількості нових випадків коронавірусу. За останню добу цей показник – 60 619 хворих. В країні діє жорсткий локдаун. Зазвичай багатолюдні вулиці Лондона майже спорожніли.

Лише за добу від COVID-19 померли 830 людей

За останню добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 830 людей. Про це інформують Sky News.

Цікаво Південноафриканський штам коронавірусу небезпечніший ніж британська мутація

Це більше ніж удвічі перевищує кількість летальних випадків за попередній день – 407. Щоправда, трохи заспокоюють фахівці з Міністерства охорони здоров'я, тоді не подала дані Шотландія.

Більшість померлих від коронавірусу – у віці від 56 до 101 року. Також медики діагностували у них супутні захворювання.

У Британії діє вже третій локдаун

Тим часом на Туманному Альбіоні діє вже третій локдаун. Жорсткі карантинні обмеження набули чинності з 4 січня.

Що відомо про британський локдаун:

Люди мають залишатись вдома.

Можна лише ходити на роботу, якщо дистанційно працювати неможливо.

Можна здійснювати покупки – проте лише найнеобхідніших продуктів та товарів.

Раз в день можна зайнятись спортом, але неподалік від дому.

Покинути домівку можна у надзвичайних ситуаціях.

У метро майже немає пасажирів

Вже вранці 5 січня, пише My London, британську столицю було не впізнати. Завжди багатолюдні вулиці мегаполіса майже повністю спорожніли. Практично без пасажирів курсують вагони метро. ЗМІ повідомляють, що лондонці поставились з усією серйозністю до нових обмежень, адже саме столиця – епіцентр захворюваності в країні.

Дивіться фото з Лондона під час локдауну / Фото з британських ЗМІ: