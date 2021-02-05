У Британії розробляють COVID-паспорти для поїздок

Британський уряд почав роботу над документом для громадян, які планують міжнародні поїздки. Туди будуть заноситися дані про вакцинацію.

Міністерство закордонних справ, Міністерство транспорту і Міністерство охорони здоров'я і соціального захисту працюють над варіантами закордонних поїздок, для яких може знадобитися такий документ.

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Так, Греція вже готова відкрити кордони для жителів Великої Британії, якщо вони підтвердять вакцинацію проти коронавірусної інфекції.

В Британії вже відповіли Афінам, що їхня програма вакцинації досить просунута.

Оскільки кількість щеплень у Великобританії значною мірою випереджає всі інші країни в Європі та за її межами, британські мандрівники будуть одними з найбажаніших для поїздки сюди вже у травні,

– заявив президент федерації готельєрів Греції Григоріс Тасіос.

Додамо, що за підрахунками видання Times, близько 2 мільйони британців відвідують Грецію щороку.

Планує і Данія ввести цифровий COVID-паспорт для ділових поїздок за кордон. Ідею стосовно електронних "ковід"-паспортів розглядає також Швеція.