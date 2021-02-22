У Великій Британії створюють 40 центрів психологічної допомоги для медиків, які працюють із хворими на коронавірус.

Через. пандемію коронавірусної інфекції у світі велика кількість медиків страждає від таких психічних проблем, як тривога, депресія та посттравматичний стресовий розлад.

Читайте також Онлайн-система для запису на вакцинацію вже готова

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії стурбована цим і також повідомляє про емоційне напруження через догляд за тяжкохворими людьми, а також велику кількість смертей.

Що відомо про дослідження і його результати

У дослідженні взяли участь понад 7 700 медиків Великої Британії.

58% лікарів мали деяку форму тривоги чи депресії,

46% респондентів заявили, що їхнє психічне здоров'я погіршилося під час пандемії.

Психологічні центри допомоги в Британії

Наразі створюють 40 центрів психологічної допомоги в Англії. У них лікарі можуть проконсультуватися щодо свого емоційного стану та отримати направлення до психолога.

Спеціалісти центру також самі телефонуватимуть медикам, які належать до групи ризику, щоб запропонувати допомогу.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу