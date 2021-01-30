В кількох містах Великої Британії відкрили центри масової вакцинації, які мають прискорити проведення щеплень проти COVID-19. Одну з таких медичних станцій облаштували в супермаркеті поблизу Бірмінгема.

Джерело: Associated Press

Місцеві мешканці вже почали робити щеплення в імпровізованій польовій лікарні.

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У супермаркеті в Бірмінгемі облаштували центр вакцинації проти коронавірусу

Насамперед, згідно з національною програмою, вакцинують проти COVID-19 людей, які належать до групи ризику. Відтак щепити почали спочатку літніх людей. Працівники нового центру вакцинації можуть робити до 240 щеплень на день.

На вході всіх охочих вакцинуватися реєструють, заповнюють їхні контактні дані.



Приміщення супермаркету у Бірмінгемі облаштували під центр вакцинації / Скриншот з відео Associated Press

Самі ж пацієнти нового COVID-центру стверджують, що зробити щеплення їх спонукає звична атмосфера та наближеність закладу до місця проживання.

На думку доньки вакцинованої пацієнтки, така ініціатива є справді важливою. Адже багато людей не хочуть чи не мають змоги їхати далеко, щоб зробити щеплення.

Тож ви просто заходите по молоко – і одночасно отримуєте вакцину. Думаю, це дійсно допомагає,

– відзначила вона.



Спочатку щеплення проти COVID-19 отримають люди з групи ризику / Скриншот з відео Associated Press

Раніше BBC повідомило, що такі центри відкриються також у:

виставковому центрі Лондона;

на футбольному стадіоні Ashton Gate Stadium в Бристолі;

тенісному клубі в Манчестері;

Центрі життя у Ньюкасл-апон-Тайні;

у Робертсон хауз, що в Стівеніджі;

на іподромі Epsom Downs у графстві Суррей.